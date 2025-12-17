'ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..' ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?
Sreeleela's Emotional Appeal Don't Promote AI-Generated Vulgar Content & Trash ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಐ-ರಚಿತ ಅಸಭ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಬುಧವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಎಐ-ಜನರೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಅವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಮುಜುಗರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಐ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಕಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅಸಭ್ಯತೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಎರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಕಠಿಣವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಸಹೋದರಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ. ಅವರು ಕಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹ ನಟಿಯರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. AI ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಸಭ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮಾಸ್ ಜಾತಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರ 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪವನ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.