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- ಬಾಜಿಗಾಗಿ ಮಗಳನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಅಪ್ಪ.. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಜರ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್
ಬಾಜಿಗಾಗಿ ಮಗಳನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಅಪ್ಪ.. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಜರ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್
1996ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಲ್ಲ...
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು. ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಮಳೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಶಾಂತಿ... ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಯ!
ಚಿತ್ರದ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಶಾಂತಿ (ಸೌಂದರ್ಯ) ಹಳ್ಳಿಯ ಸುಂದರ, ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ. ಮಳೆಯೆಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಎಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಭಯ. ಯಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಆಸೆ. ಇತ್ತ ಶಿವು ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಿಪಾಯಿ (ರವಿಚಂದ್ರನ್) ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಂತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಶಿವು ಇಷ್ಟ. ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಿಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅವರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಥೆಗೆ ತಿರುವು ನೀಡುವುದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶ.
ಕುರಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಶಾಂತಿಯ ತಂದೆ ಬಾಜಿ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು) ಎಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಕುರಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮಗ ವಿಕಿ (ಬಾಲರಾಜ್) ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆತ, ಬೆಟ್ಟಯ್ಯನ ಕುರಿ ಕಾಳಗದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಕಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಟ್ಟಯ್ಯನ ಕುರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ಬದಲು ಸೋಲು ಬೆಟ್ಟಯ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ವಿಕಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪಣಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಪಾಯಿ!
ಶಾಂತಿಗೆ ವಿಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಪಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರೇ ವಿಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ತಾನೇ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಿಪಾಯಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕನಾದ ಮೇಜರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ (ಚಿರಂಜೀವಿ) ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಾಯಿಯ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಪಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಶಾಂತಿ!
ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿ ಶಾಂತಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನೋವನ್ನು ಸಿಪಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ಶಿವುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ತನಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಸಿಪಾಯಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸಿಪಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಸಿಪಾಯಿಯದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಶಾಂತಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಂತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನಾ? ಆಕೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳಾ? ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಿಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣವೇ ವಿಶೇಷ!
ಇನ್ನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲರಾಜ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ತಾರಾ, ಉಮಾಶ್ರೀ, ರಮೇಶ್ ಭಟ್, ಸಂಕೇತ್ ಕಾಶಿ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ಧನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ವಿಜಯ್ ಕಾಶಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾಲತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಂಬಲ, ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡು ಹಾಗೂ ಸಾಹಸದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆದಿದ್ದ ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 90ರ ದಶಕದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
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