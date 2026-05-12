ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ.. ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರಂತೆ!
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಇವರು ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು?
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
1, 10, 19, 28ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವರದ್ದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
3, 12, 21, 30ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
5, 14, 23ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಚುರುಕುತನ, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ.
7, 16, 25ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಮತ್ತು 25ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಇವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇಗನೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭದ ಯೋಗ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
