ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ
Whats up photo clarity : ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಅದೆಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿ, ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಮೂಲಕ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.
ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫೋಟೋ
ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೇವಲ ಚಾಟ್ ಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜನರು ವಿನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ರಿಸಿವ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಳಸಿ
ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಮೊದಲು, WhatsApp ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಾಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಲಗತ್ತಿಸಿ ಅಥವಾ '+' ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಂತರ, Choose from Gallery ಅಥವಾ Browse ಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಳುಹಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಅದರ ಮೂಲ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೋ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದೇಕೆ?
ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ .
ಹೆಚ್ ಡಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಳಸಿ
ಪೂರ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು HD ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ HD ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು HD ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫೋಟೋಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ
ಮೂಲ ಅಥವಾ HD ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಫೋಟೋಗಳು ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ವೈ-ಫೈ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.