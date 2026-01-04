ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ
ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ
ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಬಿಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಶುರುವಾದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಫೋನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ಔಟ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಫೋನ್ ಕವರ್ ತೆಗೆಯಿರಿ
ದಪ್ಪವಾದ ಕವರ್ಗಳು ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಕವರ್ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಖರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
5. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಹಳೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು.
6. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.