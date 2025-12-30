ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐಫೋನ್ 17 ಬದಲು ಐಫೋನ್ 16 ಅಥವಾ 15 ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ₹15,000-₹25,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ.
ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ₹15,000-₹30,000 ವರೆಗೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗೆ ₹8,000-₹15,000 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಎಂಐ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಫರ್ಗಳು, ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, 2-3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಖರೀದಿಸಿ
ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇಎಂಐಗಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ₹8,000-₹12,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಆಪಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ, 6-12 ತಿಂಗಳ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲೆಯೂ ಕಮ್ಮಿ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,000 ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ₹5,000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹30,000 ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ.
ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
75 ಸಾವಿರದ ಫೋನ್ ಬರೀ 37 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ, ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್
Poco F7 ಖರೀದಿಸಲು 5 ಕಾರಣಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ!
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್, ಫೋನ್ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲು
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲ 5 ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳು!