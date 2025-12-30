Kannada

EMI ಇಲ್ಲದೆ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

mobiles Dec 30 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಟ್ರಿಕ್ 1: ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬದಲು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐಫೋನ್ 17 ಬದಲು ಐಫೋನ್ 16 ಅಥವಾ 15 ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ₹15,000-₹25,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ.

ಟ್ರಿಕ್ 2: ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ₹15,000-₹30,000 ವರೆಗೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗೆ ₹8,000-₹15,000 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಟ್ರಿಕ್ 3: ಇಎಂಐ ಬದಲು, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಬಳಸಿ

ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಎಂಐ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಟ್ರಿಕ್ 4: ಸೇಲ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಡಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಫರ್‌ಗಳು, ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, 2-3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಖರೀದಿಸಿ

ಟ್ರಿಕ್ 5: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್

ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇಎಂಐಗಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ₹8,000-₹12,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಿಕ್ 6: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ

ಬಜೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಆಪಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ, 6-12 ತಿಂಗಳ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲೆಯೂ ಕಮ್ಮಿ

ಟ್ರಿಕ್ 7: ಇಎಂಐ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮದೇ ಇಎಂಐ ರಚಿಸಿ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,000 ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ₹5,000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹30,000 ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

Image credits: Getty

