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ಫೋಟೊ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ?

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೊ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

mobiles Jul 24 2026
Author: Pavna Das Image Credits:iSTOCK
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ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು Recently Deleted ಅಥವಾ Trash ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತದೆ ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

Image credits: Getty
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ಇಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತವೆ

ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ನಲ್ಲಿ Trash ಫೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ತನಕ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು

Image credits: Freepik
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ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಫೋಟೊ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು

ನೀವು google photos ನಲ್ಲಿ Library >Trash ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Freepik
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ಈ ಆಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೋಟೋ ‘Recently Deleted ‘ ಅಥವಾ ‘Trash ‘ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು Google Play store ಗೆ ಹೋಗಿ ‘DiskDigger’ ನಂತಹ ರಿಕವರಿ ಅಪ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Getty
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ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಈ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫೋನಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Getty
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ಇದು ಫ್ರೀ ಆಪ್

ಕೆಲವು ಅಪ್ಸ್ ಪೈಡ್ (ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ diskdigger ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಫೋಟೊ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: iSTOCK
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ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ?

ಆದರೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
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ಆಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್

ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik

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