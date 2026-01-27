ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗಿಯವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟಾಪ್ ಫುಡ್
Top Food creative ways to use your electric kettle for quick meals ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಕೇವಲ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ
ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ, ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಚಹಾ, ಹಸಿರು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾವನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮ್ಯಾಗಿ
ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಸ್ತಾ
ಹೌದು, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಕೆಟಲ್ಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಪಾಸ್ತಾದೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಗಳು, ಮೇಲೆ ಚೀಸ್ ಸೇರಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಸ್ತಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ಜೋಳ
ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕಾರ್ನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಈಗ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕುದಿಸಬಹುದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುದಿಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಮೊಟ್ಟೆ
ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬಹುದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತೆ, ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
