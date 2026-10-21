ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳಿರುವ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಿವು..! ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳಿರುವ ದೇಶ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವಂತ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-5 ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ವಾಸಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
1. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: 95%
ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರ ಪೈಕಿ 95% ಮಂದಿ ಹಿಂದೂಗಳು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2. ಓಡಿಶಾ: 94%
ಓಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಪೈಕಿ 94% ಮಂದಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಬಳಿಕ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುವ ರಾಜ್ಯವೆಂದರೇ ಅದು ಒಡಿಶಾವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವುದು ಇದೇ ಓಡಿಶಾದಲ್ಲಿ.
3. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ: 93%
ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ಪಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಪೈಕಿ 93% ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
4. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ:
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 91% ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ವಿರುವುದು ಇದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ.
5. ಗುಜರಾತ್:
2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.2 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 89% ಮಂದಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ.
11. ಕರ್ನಾಟಕ:
ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 84% ಮಂದಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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