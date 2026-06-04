ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಸಮಯ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭಕರ, ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕೆಲವು ಜನರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ಅವಧಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
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