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Ajrakh Saree: ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆಗಳ ಈ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion Jun 09 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:ChatGPT
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6 ಸುಂದರ ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಕಾಟನ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆಗಳು ನೋಡಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಉಡಲು ಆರಾಮದಾಯಕ. ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಔಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಸುಂದರ ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.
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ಗ್ರೇ ಅಜ್ರಖ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದರ ಸಟಲ್ ಲುಕ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
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ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸತನ ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಸೀರೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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ರೆಡ್ & ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆ

ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರೈಟ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಸೀರೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ರೆಡ್ & ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರ ಬ್ರೈಟ್ ಬಣ್ಣ, ಪ್ರಿಂಟ್, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

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ರೆಡ್ & ವೈಟ್ ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ

ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಜ್ರಖ್ ಮೋಟಿಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 

Image credits: social media
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ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಲೂ ಅಜ್ರಖ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್‌ನ ಗುರುತು ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುವ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಲೂ ಸೀರೆ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಪ್ರಿಂಟ್‌ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
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ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆ

ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
Image credits: social media

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