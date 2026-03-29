ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಹಣ್ಣು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂತಾದ್ರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು.
ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿ. ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
