ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗಿಳಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಮಾತು ಕಲಿಯುವ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅವು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸುತ್ತವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆಯೇ ಕಾರಣವಾ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಹಸ್ಯ ಇದೆಯಾ?
ಗಿಳಿ
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ಗಿಳಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವುದನ್ನು, ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. 'ಸುಬ್ಬು, ಬಾ' ಅಥವಾ 'ರಾಮಾ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ' ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿಳಿಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ (vocal cords) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು 'ಸಿರಿಂಕ್ಸ್' (Syrinx) ಎಂಬ ಅಂಗದ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಗ. ಈ ಸಿರಿಂಕ್ಸ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಂಪಿಸಬಲ್ಲದು. ಗಾಳಿಯು ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಗಳು ಕಂಪಿಸಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಿಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವುಗಳ ನಾಲಿಗೆ, ಕೊಕ್ಕಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ರಚನೆಯೇ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
. ಈ ಭಾಗವು ಶಬ್ದ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ
ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ಅವುಗಳ ಮೆದುಳಿನ 'ಕ್ಯಾಪುಸಿಫಾರ್ಮ್' (Capushiform) ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾಗವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಕು ಗಿಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದಾಗ, ಗಿಳಿಯು ಅದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸಿರಿಂಕ್ಸ್, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಯಂತೆ, ಪದಗಳ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಬ್ದವನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ಶುಭೋದಯ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಗಿಳಿಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರಿನ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಷ್ಟೇ.
ಎಲ್ಲಾ ಗಿಳಿ ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿ ಅನುಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಗಿಳಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾರಟ್ (African Grey Parrot), ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಂಗ್ನೆಕ್ ಪ್ಯಾರಟ್ (Indian Ringneck Parrot), ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ಯಾರಟ್ (Amazon Parrot), ಕಾಕಟೂ (Cockatoo) ಮತ್ತು ಬಡ್ಜರಿಗಾರ್ (Budgerigar) ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇವು ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಿಳಿಯ ವಯಸ್ಸು, ನಾವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, ನೀಡುವ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳೆಯ ಗಿಳಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಿಳಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ
ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಇದರ ಮೂಲ. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಅಂಗ (ಸಿರಿಂಕ್ಸ್), ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕಿನ ರಚನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗಿಳಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಿಳಿ ಪ್ರಭೇದವು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವುಗಳ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಇದು ಅವುಗಳ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲೆ.
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