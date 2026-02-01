ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು?
ತಂಬಾಕು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ, ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದಾಸನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಸಿಗರೇಟಿನ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದೇ ಪಫ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಕೋಟಿನ್ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಅಸೆಟೈಲ್ಕೋಲಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಸ್ವಿಚ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ
ನಿಕೋಟಿನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ 'ಫೀಲ್ ಗುಡ್' ಕೆಮಿಕಲ್. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳು ಕಲಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೇ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದಾಗ ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. 'ಸಿಗರೇಟ್ ಎಂದರೆ ರಿಲೀಫ್' ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬಯಕೆ ತೀರಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ತಂತ್ರ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇದಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ?
ನಿಕೋಟಿನ್ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅನುಭವ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಚಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
