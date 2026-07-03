ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಬರ್ಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Snake Safety Tips : ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸರೀಸೃಪ ಮಳೆಗಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಕಾಟ
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗಿದ್ದ ಮರ ಚಿಗುರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹಸಿರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸರೀಸೃಪಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ, ತೋಟ ಅಥವಾ ಹೊಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ವೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯತ್ತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲು, ಒಣ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿ, ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಿ. ಇದ್ರಿಂದ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಮನೆ ಬಿರುಕು ಮುಚ್ಚಿ
ಮನೆಯ ಗೋಡೆ, ಅಡಿಪಾಯ, ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹಾವುಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇಲಿಗಳ ವಾಸ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಆಹಾರಗಳಿದ್ದರೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಡಬ್ಬಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹಾವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಇಲಿ ಕಾಟ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವಿನ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪೈಪ್ಗಳ ಹೊರಬರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜಾಲರಿ ಅಳವಡಿಸಿ.
ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರ
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಪೊದೆಗಳೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಲಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈ ಕೆಲ್ಸ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆತಂಕಪಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಹಾವಿನ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
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