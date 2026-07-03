Chanakya Niti: ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಈ 5 ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Chanakya Niti: ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಐದು ಬಗೆಯ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಆ ಐದು ಜನರು ಯಾರು? ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಐದು ಬಗೆಯ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು
ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಐದು ಬಗೆಯ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಐದು ಜನರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.
ಮೋಸ, ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ
ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸ, ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಷ್ಟೇ ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ಇಂಥವರ ಮನೆಯ ಊಟ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಿಂದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೋಪ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಸಮಯ-ಸಂದರ್ಭ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ತೋರಿಸುವ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಿಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇವರು ಊಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಮನೆಯ ಊಟ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸದ ಮನೆ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ವೇದಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ... ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ 'ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸದ, ಅವಮಾನಿಸುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೂ ನೀವು ಹೋಗಬಾರದು.
ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆ.. ಬಡ್ಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇದು ಅನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ. ಅಂತಹ ಪಾಪದ ಹಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತೀರಿ.
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