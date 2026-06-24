Plastic Chair Cleaning: ಮನೆಯ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ಯಾ? 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ!
How to clean plastic chairs with vinegar: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕೊಳೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಳೆ ಚೇರನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಿ..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ದಿನವೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಹೊಸ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ?
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡ
ಚೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೇರ್ನಾದ್ಯಂತ ಹಚ್ಚಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ, ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಚೇರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ
ವಿನೆಗರ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚೇರ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೇರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಕೊಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಚೇರ್ ಹೊಸದಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಸೋಪು ಮತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸಾಕು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚೇರ್ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಚೇರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗೀರುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
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