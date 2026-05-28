ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಶುಭ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 27 ಮೇ 2026 ರ ರಾತ್ರಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಷಡಷ್ಟಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಚಿಂತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅವರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಆರು ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
