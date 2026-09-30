- Home
- Life
- Scorpion : ಸಣ್ಣ ಚೇಳು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ... ಇದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ?
Scorpion : ಸಣ್ಣ ಚೇಳು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ... ಇದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ?
Why small scorpions are deadly: ಚೇಳು ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಜನ ಭಯದಿಂದ ದೂರ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಒಮ್ಮೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚೇಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಚೇಳು?
ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಚೇಳು?
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ ಚೇಳುಗಳನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಚೇಳುಗಳ ವಿಷ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಚೇಳು ಎಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
Indian red scorpion
Indian red scorpion
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಚೇಳುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'Indian red scorpion' (Mesobuthus tamulus) ಕಚ್ಚಿದರೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಿಷ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಹೃದಯ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವು, ಉರಿ ಮತ್ತು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ವಿಪರೀತ ಬೆವರು, ವಾಂತಿ, ವೇಗದ ಹೃದಯಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತರ್ಬೋದು
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತರ್ಬೋದು
ಹಾಗಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದೆ, ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಚೇಳುಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಣ್ಣ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು.
WHO ಹೇಳುವುದೇನು?
WHO ಹೇಳುವುದೇನು?
ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಐಸ್ನಿಂದ ಶಾಖ ಕೊಡಿ. ವಿಪರೀತ ಬೆವರು, ವಾಂತಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವೇಗದ ಹೃದಯಬಡಿತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ. ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಬೇಗನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು WHO ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೇಳು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಚೇಳು ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ಅದರ ವಿಷ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.