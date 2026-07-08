Repotting Plants: ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಬೇಕಾ? ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಹೂವುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗಿಡವನ್ನು ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇರಿಸುವ 4 ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರದ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಳೆಯ ಪಾಟ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 2-3 ಇಂಚು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಪಾಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ
ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಳೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಗಿಡವನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನು ನೇರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಾಳಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಿಡ ನೆಡಿ
ಗಿಡವನ್ನು ಪಾಟ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರು ಕೊಳೆತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗಿಡವನ್ನು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿ.
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