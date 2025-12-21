Winter: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಿ, ಚಳಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು, ದಪ್ಪ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಿ, ಚಳಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಚಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಾಗದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ
ರಾತ್ರಿಯ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮನೆ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಮನೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಪ್ಪ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ದಪ್ಪ, ಥರ್ಮಲ್ ಪರದೆಗಳು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಟ್
ನೆಲಹಾಸುಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಥವಾ ರಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಸುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೆಲಹಾಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅವು ತಣ್ಣಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್
ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದ್ದರೆ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಟೈಮರ್, ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಹೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಕೋಣೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ದೀಪಗಳು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮಂದ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಕೋಣೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಗಂಧಭರಿತ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.