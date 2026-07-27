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- ಕೆಮಿಕಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂಗೆ ಬೈ-ಬೈ ಹೇಳಿ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ದಾಸವಾಳದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ: ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್!
ಕೆಮಿಕಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂಗೆ ಬೈ-ಬೈ ಹೇಳಿ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ದಾಸವಾಳದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ: ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್!
ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದಾಸವಾಳ, ಅಲೋವೆರಾ ಮತ್ತು ರೀಠಾ ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರ್ಬಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್-ಮುಕ್ತ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು (Hair Fall) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ (Stress), ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳ (Chemical Shampoos) ವಿಪರೀತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗಿ ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅನೇಕರು ದುಬಾರಿ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಹಾಗೂ ಹೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇ (Side Effects) ಹೆಚ್ಚು.
ನಿಮಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು (Home Remedy) ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಾಸವಾಳದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ (Hibiscus Herbal Shampoo) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ದಾಸವಾಳದ ಶ್ಯಾಂಪೂ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು (Hibiscus Flowers): 4 ರಿಂದ 5
ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳು (Hibiscus Leaves): 4 ರಿಂದ 5
ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ (Fresh Aloe Vera Gel): 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ (Onion Peels): ಒಂದು ಹಿಡಿ
ಬೀಟ್ರೂಟ್ (Beetroot): ಸ್ವಲ್ಪ (ಐಚ್ಛಿಕ/Optional)
ನೀರು (Water): 2 ರಿಂದ 3 ಕಪ್
ರೀಠಾ ಪುಡಿ / ಅಂಟುವಾಳದ ಪುಡಿ (Reetha Powder): 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಹರ್ಬಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಕುದಿಸುವುದು (Boiling): ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು, ಎಲೆಗಳು, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ (Boil).
ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು: ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಹಾಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ (Turn Off) ಮಾಡಿ.
ರೀಠಾ (ಅಂಟುವಾಳದ) ಪುಡಿ ಸೇರಿಸುವುದು: ಈಗ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ರೀಠಾ ಪೌಡರ್ (Reetha Powder) ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ರೀಠಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೊರೆಯನ್ನು (Natural Foam/Lather) ತರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೋಸುವುದು (Filtering): ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಪಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯಿಂದ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ (Strain/Filter). ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಾಸವಾಳದ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ (How to Use):
ಈ ಶ್ಯಾಂಪೂವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಬಾರಿ ಬಳಸಿ. ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ (Massage) ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ ನೀರಿನಿಂದ (Normal Water) ತಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಈ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಬಳಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Benefits):
1. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಯಂತ್ರಣ (Reduces Hair Fall): ದಾಸವಾಳವು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ತುಂಡಾಗುವುದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು (Natural Shine): ಅಲೋವೆರಾ ಮತ್ತು ದಾಸವಾಳದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೂದಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ (Moisturize) ಮಾಡಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶೈನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಸ್ಕೇಲ್ಪ್ ಆಳವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ (Deep Scalp Cleaning): ರೀಠಾ (Reetha) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟನ್ನು (Dandruff) ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
4. ಮೃದುವಾದ ಕೂದಲು (Soft & Silky Hair): ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಶುಷ್ಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (Dry Hair), ಬದಲಿಗೆ ತೇವಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ (Caution): ನಿಮಗೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ (Allergy) ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ (Infection) ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು (Dermatologist) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
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