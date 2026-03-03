- Home
How to Check LPG Gas Level at Home? Simple Cylinder Tricks ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.
ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇಂದಿನ ಓಡಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಟ್ರಿಕ್. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಸುತ್ತಿ. ಒಂದು-ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿದೆಯೋ, ಆ ಭಾಗ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಒಣಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಅರ್ಥ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ವತಃ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯು (Flame) ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಆಗಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗುಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಜ್ವಾಲೆಯು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೆ ಒಳಗಿರುವ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ (Liquid) ಅಲುಗಾಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.
