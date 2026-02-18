- Home
- Life
- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ಮೊಬೈಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ಮೊಬೈಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಂದಿರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಟವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೊಬೈಲ್ ಚಟದಿಂದ ಬೌದ್ದಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ
1997-2012ರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು 'ಜೆನ್ Z' (Gen Z) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಟದಿಂದ ಇವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ 'ಆಲ್ಫಾ ಜನರೇಷನ್' ಕಥೆಯೇನು? 2013-2025ರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಜನರೇಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಬುರುಡೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಜೆನ್ Z ತಲೆಮಾರಿನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಚಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. 'ಸೀಮಿತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್' ಎಂಬುದು ಆಚರಣೆಗೆ ಬಾರದ ಮಾತು. ಇದು ಡೋಪಮೈನ್ ಎಂಬ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ, ಹೊರಬರುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
'ವರ್ಚುವಲ್ ಆಟಿಸಂ'ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು
ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಂದಮ್ಮಗಳು 'ವರ್ಚುವಲ್ ಆಟಿಸಂ'ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 'ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್' (ADHD) ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
'ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್' ಸಮಸ್ಯೆ
ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಅದೂ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ? ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. 'ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ?' ಎಂದು ನೀವೇ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಮಾತು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಐಕ್ಯೂ (IQ) ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ, ಸರ್ಕಾರಿ, ಬಜೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:
ಸುಮ್ಮನೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
1. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ನಿಮಿಷವೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
3. ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
4. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖುಷಿಪಡಬೇಡಿ.
ಇದು ಒಂದೆರಡು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 'ಆಲ್ಫಾ ತಲೆಮಾರಿನ', ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಓದಿದ ಮೇಲೆ 'ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?' ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಪವಲ್ಲ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.