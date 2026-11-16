ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ; ಈ 5 ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ!
ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅನೇಕರ ದಿನವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಇಡ್ಲಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅನೇಕರ ದಿನವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಇಡ್ಲಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ, ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಡ್ಲಿಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ!
ಇಡ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಆಹಾರವಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ. 920ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ 'ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1130ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ 'ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 'ಇಡ್ಡರಿಕ' ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಇಡ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ?
ಸುಮಾರು 30 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 61 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ 13 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, 2ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಡ್ಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತೊಗರಿಬೇಳೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಇಡ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಒಡೆದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮೂಡಿ ಅದು ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ, ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಫೈಟೇಟ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ದೇಹ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ನ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಸುಮಾರು 30 ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಬೌಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಹೆಸರುಬೇಳೆ: ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಮೆಂತ್ಯೆ: ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ರಾಗಿಹಿಟ್ಟು: ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರದ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಬದಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿ ಹುದುಗಲು ಇಡಬಹುದು. ರಾಗಿ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಬಳಸಿ
ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿಸಲು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯೂಟೀನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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