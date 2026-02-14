- Home
- Life
- Hardik Pandya Tattoo: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೆಳತಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್! ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ 'M' ಅಕ್ಷರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ! (ಫೋಟೋ)
Hardik Pandya Tattoo: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೆಳತಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್! ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ 'M' ಅಕ್ಷರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ! (ಫೋಟೋ)
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ 'M' ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Hardik Pandya Gets Girlfriend Mahieka Sharma’s Initial Tattooed
ಟ್ಯಾಟೂ ಅರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡ್ಯ ಮೊದಲು ಮಹೀಕಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳವಾದ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿರತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚಿರತೆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ನೈಜವಾಗಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿ, ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಚಿರತೆಯು ಮೃದುವಾದ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಚಿರತೆಯ ಸುತ್ತ ನೆರಳಿನಂತೆ ಸಾಗಿ, 'M' ಅಕ್ಷರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
Hardik Pandya Gets Girlfriend Mahieka Sharma’s Initial Tattooed
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸನ್ನಿ ಭಾನುಶಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಐಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಸ್ಪರರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪಾರ್ಟನರ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಚಿರತೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೂಪಕವಾಯಿತು - ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜೇಯ. ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ; ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಕಥೆ. ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಟೂಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಟೂ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಶಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ನೆನಪಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Hardik Pandya Gets Girlfriend Mahieka Sharma’s Initial Tattooed
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಮ್ಮ ಟಿ20ಐ ಗೆಲುವನ್ನು ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಮಹೀಕಾ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ತಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ. ಆಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
About Hardik-Mahieka Relationship
'ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಇದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇತರರು ಏನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಮಯ. 'ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ' ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
About Hardik-Mahieka Relationship
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.