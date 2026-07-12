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- Gaur Gopal Das Quote: ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ; ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳ ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
Gaur Gopal Das Quote: ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ; ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳ ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್(Gaur Gopal Das) ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಸರಳ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು.
ಇದು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಕಥೆಯಲ್ಲ..!
ಕೆಲವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವಷ್ಟು ಹುರುಪು, ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಹುರುಪು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏನೂ ಮಾಡಲು ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೊರಗುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕ ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್.
ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೀವನವೆಂದರೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಂಗಮ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ.
ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಆ ದಿನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನ ಹೀಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿ.
ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿವೆ ಮಾತು
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿಗೆ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಇರುವುದೇ ಸಮರ್ಥ ಜೀವನ. ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಈ ಸರಳ ತತ್ವವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೇಸರವಾದಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಬಹುದು.
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