ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕೂಡಾ ಹೌದು.
ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಉಂಗುರಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಲುಕ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಇದು ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಯ ಡೀಟೇಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಸರು ಕೆತ್ತಿದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೌನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರನಂತಹ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
