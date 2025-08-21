ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವಿಪರೀತವಾ? ತಲೆಬಿಸಿ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರೋ ರೋಗಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊದಲು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಬೇಕು.
ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು
ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಜಾಲರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಲವಂಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಸೊಳ್ಳೆ ಉರುಳು ಅಥವಾ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಲವಂಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ
ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಪುದೀನ, ಹುಲ್ಲು, ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರಲ್ಲ.
ಗಿಡಗಳು
ತುಳಸಿ, ರೋಸ್ಮೆರಿ, ಹುಲ್ಲು, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಪುದೀನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರಲ್ಲ.
ಫ್ಯಾನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಅವು ಬದುಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೇದು.
