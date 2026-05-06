ಹಳೆ ಬಾಟಲಿ, ಹಳೆ ಜೀನ್ಸ್; ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಈ 6 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್
ಮನೆಗೆ ಸಣ್ಣ, ಮುದ್ದಾದ ಗಿಡದ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ತರಲು ನಾವು ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆ, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
17
Image Credit : stockPhoto
simple DIY hacks
ಮನೆಯನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ದುಬಾರಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ (stylish planters with these simple DIY hacks) ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
27
Image Credit : pinterest
ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿ
ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾರ್ ಇರಲಿ, ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ, ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬಳಸಿ 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
37
Image Credit : pinterest
ಹಳೆಯ ಜೀನ್ಸ್
ಹಳೆಯ ಜೀನ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಜೀನ್ಸ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ಆಕಾರ ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ತಳವು ಜಲನಿರೋಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡೋರ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
47
Image Credit : pinterest
ಕಪ್-ಮಗ್
ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಪ್-ಮಗ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಇಂಡೋರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಇವು ಟೇಬಲ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
57
Image Credit : Pinterest
ಪೇಂಟ್ ಡಬ್ಬಿ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ನಂತರ ಪೇಂಟ್ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಟಿನ್ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೋಡಿ.
67
Image Credit : chatgpt
ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಇಡಲು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ನಂತಹ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
77
Image Credit : gemini AI
ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ರಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos