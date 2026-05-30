ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ದೂರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಈ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹವಾಮಾನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, "ನಿಮಗೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮ್, ಕೈಗೆಟುಕದ ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಕಚೇರಿ ತಲುಪಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ದಿನದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ವಾಹನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಅದೇ ದೂರು ನೀಡಿದ ಜನರನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಪ್ತವಾದ ವಿಷಯವೇ ಇದು. ಜನರು ಇದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೇಗೋ ಈ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು (Paradox) ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ
ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದ 'ಅಂಕಿತ್' ಎಂಬ ಯುವಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತದ ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಯಾವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂಕಿತ್ ಅವರ ಅವಲೋಕನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಅನೇಕ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರತೀ ವಾರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಸಂಬಳದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೇ ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಯಾರೂ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ!
ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೇ ಏಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ?
ಅಂಕಿತ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಗುರಗಾಂವ್, ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ನದಿಯಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು: ಅದುವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅದ್ಭುತ "ಹವಾಮಾನ" (Weather).
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಬಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಕೇವಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಆಯಾಸವನ್ನು ಮರೆಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನದ ಮಹತ್ವ ಏನೆಂಬುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ವಿಡಿಯೋ: ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಗ 'ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್'!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ವಿಭಾಗವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಗುಂಪಿನಂತೆ (Support Group) ಬದಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂಕಿತ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು:
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ತಂಗಾಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಬದುಕಿದವರು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಬಾಳಲಾರರು ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ತನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ್ ಅವರ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಗರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.