ಬರೀ 45 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮದ್ಯ!
ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಜಾಂಬಿಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ರಿಂದ 75 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಲವರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವರು 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶವಾದ ಜಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯೂ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಜಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 75 ರೂ.. ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇಗೊರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೋಡ್ಕಾ (ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯ), ಮೊಲ್ಸನ್ ಕೆನಡಿಯನ್ (ಅಗ್ಗದ ಬಿಯರ್), ಮತ್ತು ಟೊರೆ ಬ್ರಾವೋ ಟೆಂಪ್ರಲಿನೊ ಮೆರ್ಲಾಟ್ (ಅಗ್ಗದ ವೈನ್) ನಂತಹ ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯದ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.