ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 15, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:58 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ
ಜೂನ್ 15 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಆಗಮನವು ನಿಮಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಬಹುದು. ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಹುಷಾರಾಗಿರು! ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಶವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಲು ಈ ಸರಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
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