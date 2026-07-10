ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ತಕ್ಕ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಪರಿಹಾರ; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆ ಹಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಮಂಗಳಕರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾರ, ಮುರುಗನಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ, ಫಲ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ - ವೃಶ್ಚಿಕ (ಮಂಗಳ ರಾಶಿಗಳು)
ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ತೊಟ್ಟು ಸಹಿತ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಾಗಿದ ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುರುಗನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ - ತುಲಾ (ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಗಳು)
ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ರಾಶಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಲು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಶೀಕರಣ ಯೋಗವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ - ಕನ್ಯಾ (ಬುಧ ರಾಶಿಗಳು)
ಬುದ್ಧಿ ಕಾರಕನಾದ ಬುಧನ ಮನೆಯಾದ ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು, ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಬುಧವಾರದಂದು ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ನಿಂತುಹೋದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ)
ಮನೋಕಾರಕನಾದ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು, ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತುಂಡನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಸೋಮವಾರದಂದು ಇದನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ (ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ)
ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತೊಟ್ಟು ಸಹಿತ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಭಾನುವಾರದಂದು ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು - ಮೀನ (ಗುರು ರಾಶಿಗಳು)
ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಾದ ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಾಗೂ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಗುರುವಾರದಂದು ಇದನ್ನು ಗುರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕರ - ಕುಂಭ (ಶನಿ ರಾಶಿಗಳು)
ನ್ಯಾಯ ದೇವನಾದ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು, ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಶನಿವಾರದಂದು ಇದನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ದೋಷಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
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