ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ, 30 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸಿಗಳು!
30,000 ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಕ್ರೂಸ್, ಗೋದ್ರೇಜ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಎಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1.5 Ton Split AC under 30000
ಬೇಸಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಟನ್ನ 3 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ರೂಸ್ 1.5 ಟನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿ (Cruise 1.5 Ton 3 Star AC)
ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಶೇ. 41 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಂತರ ಈ ಎಸಿ ಕೇವಲ 26,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಸಿಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗೋದ್ರೇಜ್ 1.5 ಟನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿ (Godrej 1.5 Ton 3 Star AC)
ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 28,339 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 52 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೂ ಈ ಎಸಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 5 ವರ್ಷದ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್, 5 ವರ್ಷದ ಪಿಸಿಬಿ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ 1.5 ಟನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿ (Marq 1.5 Ton 3 Star AC)
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಸಿ ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ 25,790 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವಾರಂಟಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವೋಲ್ಟಾಸ್ 1.5 ಟನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿ (Voltas 1.5 Ton 3 Star AC)
ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಎಸಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 29,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಸಿಯೊಂದಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ 1.5 ಟನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿ (Whirlpool 1.5 Ton 3 Star AC)
ಶೇ. 53 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ 1.5 ಟನ್ ಎಸಿ ಮಾಡೆಲ್ 29,240 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.