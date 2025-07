Image Credit : BBMP

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಡಿಟ್ (Reddit) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. "I didn’t like Bangalore all at once. It slowly grew on me." ಎಂಬ ಸಾಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅನೇಕರ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಆದರೆ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು, ಈ ನಗರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಟಾಪಿಕ್.