ನೋಡೋಕೆ ಸುಂದರ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಡೇಂಜರ್! ಈ 7 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರಿಸುವ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡೋರ್ ಗಿಡಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ 7 ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
18
Image Credit : Gemini
ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ
ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಮನೆಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಥವಾ ತಿಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
Add Asianetnews Kannada as a Preferred Source
28
Image Credit : Asianet News
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ (ಹೆಡೆರಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು.
38
Image Credit : freepik
ZZ ಪ್ಲಾಂಟ್
ZZ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ತಿಂದರೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
48
Image Credit : pinterest
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್
ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹರಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಜಗಿದರೆ ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಹಾಗೂ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರ ರಸದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು.
58
Image Credit : Asianet News
ಫಿಲೋಡೆಂಡ್ರಾನ್
ಫಿಲೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಎಲೆಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೂ ವಿಷಕಾರಿ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಥವಾ ತಿಂದರೆ ತುಟಿ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊತ, ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
68
Image Credit : chatgpt AI
ಡೈಫೆನ್ಬಚಿಯಾ
ಡೈಫೆನ್ಬಚಿಯಾ ಗಿಡವನ್ನು 'ಡಂಬ್ ಕೇನ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಿಷಕಾರಿ ರಸವು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು.
78
Image Credit : Getty
ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ ಕೇರ್ ಟಿಪ್
ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಾಗ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕು ಇದ್ದರೆ, ಲಿಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
88
Image Credit : social media
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ ಹೂವುಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಗಡ್ಡೆಗಳು (ಬಲ್ಬ್) ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಭೇದಿ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos