ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹಾಕಬಾರದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿವು.. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ
Washing machine tips: ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಷಿನ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದು ಜೇಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಬಹುದು!
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತೆ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತೆ
ದಿನನಿತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಗೆಯುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿ ಜೇಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ 6 ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
1. ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು (Innerwear)
1. ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು (Innerwear)
ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾ ನಂತಹ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಶೇಪ್ ಹಾಳಾಗಿ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಕ್ಗಳು ಮಷಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಷಿನ್ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
2. ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Silk Clothes)
2. ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Silk Clothes)
ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
3. ಡಿಸೈನರ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Designer & Embroidery Wear)
3. ಡಿಸೈನರ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Designer & Embroidery Wear)
ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ, ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್, ಟಿಕ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನರ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಕಿತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ವರ್ಕ್ನ ಶೇಷಗಳು ಮಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಷಿನ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
4. ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Woolen & Lace Clothes)
4. ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Woolen & Lace Clothes)
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸ್ವೆಟರ್/ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಗೆದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ದಾರ/ಚುಮ್ಗಳು ಏಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಲೇಸ್ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಗೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
5. ಲೆದರ್ / ಚರ್ಮದ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Leather Apparel)
5. ಲೆದರ್ / ಚರ್ಮದ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Leather Apparel)
ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಸೀಳಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
6. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Brand New Clothes)
6. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Brand New Clothes)
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಬಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಗೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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