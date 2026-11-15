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- 3 ವರ್ಷ ಮಲಗುವ ಬಸವನಹುಳು, 270 ಡಿಗ್ರಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಗೂಬೆ... ಪ್ರಕೃತಿಯ 6 'ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ' ಪ್ರಾಣಿಗಳು!
3 ವರ್ಷ ಮಲಗುವ ಬಸವನಹುಳು, 270 ಡಿಗ್ರಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಗೂಬೆ... ಪ್ರಕೃತಿಯ 6 'ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ' ಪ್ರಾಣಿಗಳು!
3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗುವ ಬಸವನಹುಳುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 270 ಡಿಗ್ರಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಗೂಬೆಯವರೆಗೆ! ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ 6 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು!
ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದಂತಹ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹಳೆಯದಾಗಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಾಗ, ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.
ವಿಕಸನದ ಈ ಅದ್ಭುತಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನವನ ದೇಹದ ಮಿತಿಯಾಚೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೆಲವು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
1. ಹಲ್ಲಿಗಳು (Geckos)
ಗಾಜಿನ ಮೇಲೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಗಾಜಿನಂತಹ ನುಣುಪಾದ, ಹತ್ತಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೆತ್ತೆಯ (Toe pads) ಮೇಲೆ ಇರುವ 'ಸೆಟೇ' (Setae) ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೂದಲೆಳೆಯಂತಹ ರಚನೆಗಳು. ಇವು 'ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್' (van der Waals forces) ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
2. ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಶ್ರಿಂಪ್ (Mantis Shrimp)
ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ
ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಡಲ ಜೀವಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅಸಾಧಾರಣ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ 3 ಬಗೆಯ ಫೋಟೊರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಶ್ರಿಂಪ್ಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬಗೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು.
3. ಬಸವನ ಹುಳುಗಳು (Snails)
3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ನಿದ್ದೆ
ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಬಸವನಹುಳುಗಳ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಬಲ್ಲವು. ಇದನ್ನು 'ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್' (Aestivation) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ಚಳಿಗಾಲದ ನಿದ್ದೆಯಂತೆಯೇ (Hibernation) ಇವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಗೂಬೆಗಳು (Owls)
ತಲೆಯನ್ನು 270 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದವರೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಗೂಬೆಗಳಿಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಮೂಳೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಗೂಬೆಗಳಿಗೆ 14 ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೂಳೆಗಳಿವೆ (Neck vertebrae). ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೂಳೆ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ತಡೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿವೆ. ಗೂಬೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಆಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಈ 'ತಲೆ ತಿರುಗಿಸುವ' ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್ಗಳು (Whale Sharks): 3,000 ಹಲ್ಲುಗಳು
6. ಸಗಣಿ ಹುಳ (Dung Beetles)
1,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎಳೆಯುವ ಬಲಶಾಲಿ
ಸಗಣಿ ಹುಳಗಳ ಸಣ್ಣ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಬಲಶಾಲಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಸಗಣಿ ಹುಳಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ 1,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವನ್ನು ಎಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ! ಇವು ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ; ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಗಣಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಈ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಛಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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