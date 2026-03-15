Double Floor House Design: ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ? 2 ಅಂತಸ್ತಿನ 5 ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
Modern two storey house design: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮನೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
2 ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆಯ 5 ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಅರಮನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ನೋಡಲು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ವಾಸಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವೂ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ 5 ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗ್ಲಾಸ್-ಫ್ರಂಟ್ ಹೌಸ್ ಡಿಸೈನ್
ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಲಾಸ್-ಫ್ರಂಟ್ ಹೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಕನಿ ಸ್ಟೈಲ್ 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ
ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿ-ಸ್ಟೈಲ್ ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸ
ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಸರಳತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ.
ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುವ ಎರಡು-ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ
ನಿಮಗೆ ಹಸಿರು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುವ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೋಟ ಅಥವಾ ಕೂರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರುವ ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸ
ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರುವ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮನೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
