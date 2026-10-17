ವೈರ್ ಬೇಡ, ಕರೆಂಟ್ ಕೆಲಸವೂ ಬೇಡ: ಕೇವಲ ₹500ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡೋರ್ಬೆಲ್!
ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಕಿಟ್ಗಳು ಈ ಕೆಲಸನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಾಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ವೈರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೈರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡೋರ್ಬೆಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಪುಶ್ ಬಟನ್ ಅಂಟಿಸಿ, ರಿಸೀವರ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದವರೂ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 'Amazon Gadgets Heroes Wireless Doorbell Kit' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಸಲಿ ಬೆಲೆ ₹1,000, ಆದ್ರೆ ಈಗ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹499ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊರಗಡೆ ಬಳಸಲು ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಬಟನ್
ಮಳೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಔಟ್ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮಳೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಬಟನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಸೀವರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಹೊಸದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಕೇವಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಗೋಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಳಗಿರುವ ರಿಸೀವರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯವರು ಬೇರೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೆಲ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಾದ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್
ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಫೀಚರ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಸೂಚನೆ: ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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