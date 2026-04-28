ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಸ್ಲಿಪರ್ ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮನೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ
ಹರಿದು ಹೋದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಅದರಿಂದಲೇ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಐಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪೇಂಟ್
ಹಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪೇಂಟ್, ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಚಪ್ಪಲಿಯ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ದಾರ ಅಥವಾ ರಿಬ್ಬನ್ನಿಂದ ನೇತುಹಾಕಿ.
ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್
ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಸೋಲ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡಾ ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊರಾಂಗಣ ಬಳಕೆಗೆ ಬಹಳ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ
ಕೀ-ಹೋಲ್ಡರ್
ಚಪ್ಪಲಿಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೀ-ಹೋಲ್ಡರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪೇಂಟ್, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಫೋಮ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡಾ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಸೈಡ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಆಗಬಹುದು.
