ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವಿದೆಯೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು, ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ತಿಳಿಯದೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಇತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ
ಹಾಗಾದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಿಂದ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು? ಯಾವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ...
1.ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡ (Cactus)
ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗಿಡದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಇಡುವುದು ಅಶುಭ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
3.ಅಪರಾಜಿತ
ಅಪರಾಜಿತ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗಿಡವನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
4. ನಿಂಬೆ ಗಿಡ
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ನಿಂಬೆ ಮರವನ್ನು ನೆಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.