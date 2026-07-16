ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಬದಲಿಸಿ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪೈಪ್ ಹಾಳಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವೇ ಈ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್. ಇದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟವ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಆಧಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹೋಸ್ ಪೈಪ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಪೈಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ತನ್ನ ಹಿಗ್ಗುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.
ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೈಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಿರುಕುಗಳು, ಕಡಿತಗಳು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪೈಪ್ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲಿಗಳು ಕಡಿದು ಪೈಪ್ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೈಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೈಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಿರುಕುಗಳು, ಕಡಿತಗಳು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪೈಪ್ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲಿಗಳು ಕಡಿದು ಪೈಪ್ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೈಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪೈಪ್ ಬಳಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪೈಪ್ ಬಳಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 2022ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪಘಾತಗಳು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ISI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ
ಹೊಸ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ISI) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ. ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟವ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇಲಿಗಳು ಕಡಿಯದಂತೆ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಣ್ಣ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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