ಸುಟ್ಟ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿಸುವ ಅಡುಗೆಮನೆ ರಹಸ್ಯ! ತಿಕ್ಕೋದು, ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ!
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಠಮಾರಿ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಸಾಕು. ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿಕ್ಕಿ, ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟೇ ತಿಕ್ಕಿ, ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಬೂನು,ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಂದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಫಳ ಫಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬಾಣಲೆ ಹೊರಗೂ ಮತ್ತು ಒಳಗೂ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜೋದರಿಂದ ಬಾಣಲೆ ತಳಪಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತೆಳುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಜ್ಜುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಗನೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ
ಕಲೆಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ಈ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಸಿನೀರು ಕಲೆಯನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಹಾಕದೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ಸ್ವಲ್ವವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಸವರಿ ಸುಮಾರಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಜಿಡ್ಡುಕಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸವರಿದ ನಂತ್ರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು)
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗ ತೊಳೆಯುವ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. (ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)
ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಇನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ತುಕ್ಕು ತೆಗೆಯಲು ಅಡುಗೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ಕಂಡು ಬಂದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.