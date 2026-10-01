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- ವಿಜಯನಗರ: ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣ; ಕಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?
ವಿಜಯನಗರ: ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣ; ಕಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೋಡಿ ದೇವಾಲಯ
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎರಡು ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಭಕ್ತರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,68,530 ನಗದು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಎಣಿಕೆ:
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಂಜನೇಯಲು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶೃತಿ ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಹರಕೆ:
ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರೆದಿದ್ದ ಕೋರಿಕೆಯ ಚೀಟಿಗಳು (ಹರಕೆಗಳು) ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಷೇಧಿತ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಬಳಕೆ:
ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.