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- ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ; ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ!
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ; ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ!
ವಿಜಯನಗರದ ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಅಪಘಾತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ವಿಜಯನಗರ (ಸೆ.30): ರೈಲು ಅಪಘಾತದಂತಹ ತುರ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಜೀವಹಾನಿ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೃಹತ್ 'ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ' (Mock Drill) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೇಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (NDRF) ಹಾಗೂ ಕೈಗಾ ಘಟಕದ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ರೈಲ್ವೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳ (ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್) ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರು (RPF), ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (Home Guards), ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.