ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಬದಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (BNCC) ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕುಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಬದಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (BNCC) ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕುಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕಮಿಷನರ್, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್
ಕುಕ್ಕೆ ಟೌನ್ನ ಹಲವು ಕ್ರಾಸ್ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾನ್ಯ ಮಹಾವೇದಿಕೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಶ್ರೀರಾಮಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನು ಪಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಹಚಿನ್ಸ್ ರೋಡ್, ನೇತಾಜಿ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ವೀಲರ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
"ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕ್ರಾಸ್ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಇಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮುನಿರಾಜ್ ಶ್ರೀರಾಮಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೆನ್ನೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ನ ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಕಮಿಷನರ್
ಕಮಿಷನರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಕುಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಆರ್. ಅವರು ಡಿ ಕಾಸ್ಟಾ ಲೇಔಟ್ನ ಮಿಲ್ಟನ್ ರೋಡ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರದ ಬುಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಜನಸ್ನೇಹಿ ನಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮರದ ಬುಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಮಿಷನರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸೂನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಂಬ ನಿವಾಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಮಿಷನರ್ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಂತಹ ಕಮಿಷನರ್ರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ'
ಲೊರೇನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಂಬ ನಿವಾಸಿಯೂ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಂತಹ ಕಮಿಷನರ್ರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿವಾಸಿ ಸಂಪತ್ ಮುಡಲಿಯಾರ್ ಕೂಡ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲತಃ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಪತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.