ಕಾಮಕಾಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗಬೇಕು, ನೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಎಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ್
ಮಹಿಳೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಕಾಮಕಾಂಡ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ್ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮಲಗು , ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಬಂದ ಸಂದೇಶ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಎಸ್ಕೇಪ್
ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಿಂದ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಂದೇಶ್, ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಾನವನಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಂದೇಶ್, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಂದು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಲೈವ್ನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ್ ನಡೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪದಿಂದ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೇಶ್ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹತ್ವದ ಒತ್ತಾಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಂದೇಶ್ ಕಾಮಕಾಂಡ ಬಯಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಪೋಲಿ ಆಟ
ಇದೀಗ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಪೋಲಿ ಆಟ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸನ ಕಾಮದಾಟ ಕಿರಿಕುಳ
ಗಂಡಸರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಸಂದೇಶ್ ಮೇಲಿದೆ. ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೌಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ತುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಟ್ಟಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರಣ ಹಲವರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.