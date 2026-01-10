- Home
- Karnataka Districts
- ರೈತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡದ ಸರ್ಕಾರ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್!
ರೈತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡದ ಸರ್ಕಾರ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್!
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಧಾರವಾಡ: ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63ರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗದಗ ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿಯೇತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು 2012ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 20 ರೈತರು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ (DC) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ
ರೈತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ 3400 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
2012ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ
ಆದರೆ, ಧಾರವಾಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ತದನಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಸಲು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆಯಾದರೂ, 2012ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸತತವಾಗಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು.
10 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಬಾಕಿ ಇರುವ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಆದೇಶವು ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ರೈತರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.